"На сегодняшний день ведутся активные строительно-монтажные работы. Процент готовности составляет 60%. (...) В наших планах ввести мост в эксплуатацию к лету следующего года. В рамках реализации проекта будут построены пандусные сходы на Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные. В сторону 3-го Голутвинского переулка построят лестничный сход. Ширина моста варьируется от 6,35 до 8,25 м", — рассказал руководитель ДС Рафик Загрутдинов.

Напомним, 54-метровый мост массой 235 т собрали в районе подмосковного города Лыткарино и на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг.