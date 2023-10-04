Выразительные блокадные листы Ведерникова (1898-1975), Каплуна (1887-1974), Ромаса (1902-1959), представленные на выставке, отличаются сдержанной цветовой гаммой, документальной точностью. Демонстрируются также уникальная коллекция акварелей Зенькович (1906-1985) из цикла "Ленинградский трамвай", созданная в 1942 году, театральные эскизы Кетова (1914-2011), страницы из иллюстрированного дневника ленинградского подростка Бучкина.

Большую роль играл цвет в ленинградской блокадной открытке. Экспонируются открытки художников Мочалова, Николаева, Фитингофа, Каменского. Использовал цвет в своих карикатурах и очень популярный в военное время художник Гальба (1908 -1984), работы которого также вошли в экспозицию.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда хранится большое собрание послевоенных произведений, посвященных войне и блокаде. Впервые на выставке представлена уникальная коллекция эскизов к кинофильму "Блокада", созданная в 1973-1977 годах Ивановым (1924-1994), художником-постановщиком Ленфильма, заслуженным художником РСФСР.

"Выразительные работы были созданы художниками, пережившими блокаду в детском и подростковом возрасте. Живописная серия художника и архитектора Сидорова (1929-2014), созданная по блокадным воспоминаниям в 1970-1980-е годы на основе утраченных блокадных рисунков, в своеобразной цветовой гамме передает атмосферу блокадного города и показывает образы его жителей", — говорится в сообщении.