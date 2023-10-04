Число пассажиров региональных рейсов выросло на 8%, международных — на 7%.

Объем перевозок груза и почты увеличился на 17%, до 1,3 тыс. тонн.

В январе-августе 2023 года самолетами "ЮТэйр" перевезено 3,95 млн пассажиров, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на международных рейсах пассажиропоток вырос на 46%.

Загрузка регулярных внутрироссийских рейсов увеличилась на 2,3 процентного пункта и составила 86,5%. Было перевезено 9,1 тыс. тонн грузов и почты (рост на 10%).

"ЮТэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ. По данным сайта компании, в ее парке насчитывается 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.