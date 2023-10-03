"В целях укрепления транспортных связей и развития международных пассажирских перевозок между Белоруссией и Российской Федерацией Белорусская железная дорога и ОАО "РЖД" с 4 октября 2023 года продлевают курсирование поезда в сообщении Самара — Минск", — говорится в сообщении.

Поезд №275/276 Самара — Минск будет курсировать по прежнему расписанию один раз в неделю.

Как уточнили в БелЖД, проект продлен по 8 декабря 2023 года.

На территории Белоруссии поезд делает остановки в Борисове и Орше, на территории России — в Смоленске, Туле, Ряжске, Пензе, Сызрани и ряде других городов.

Как сообщалось, поезд №275/276 в сообщении Самара — Минск был запущен 14 июня текущего года. Ранее путешествовать между Самарой и Минском можно было только с пересадками.