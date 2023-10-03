"Консультанты центра помогут посетителям спланировать маршрут, расскажут о самых интересных турпродуктах Петербурга и Кронштадта. Это уже двенадцатый инфопункт такого формата, открытый в северной столице", — говорится в сообщении.

Информационный павильон расположился у входа в парк и будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Как сообщалось, в июле 2022 года правительство России выделило 1,1 млрд рублей на продолжение реконструкции исторических фортов Кронштадта и создание туристического кластера "Остров фортов".

Средства направлены на восстановление фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Пётр I". Проект предполагает создание нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

В августе 2021 года правительство также выделяло на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей.

Завершить работы предполагалось в 2024 году.