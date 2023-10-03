"Всего за три квартала 2023 г. перевезено 508412 пассажиров (+47,2% к 9 месяцам 2022г.)", — написал Синельников в своем телеграм-канале во вторник.

При этом в сентябре, отметил он, перевезено 62 тыс. 848 пассажиров, что на 40,4% больше показателей сентября прошлого года.

Синельников сообщил также, что пассажиропоток аэропорта Ижевска за 9 месяцев составил 642 тыс. 994 человека, что на 29% больше, чем по итогам трех кварталов 2022 года. В сентябре этот показатель составил 79 тыс. 714 пассажиров (рост к сентябрю прошлого года на 21%).

Ранее сообщалось, что в 2022 году пассажиропоток "Ижавиа" составил 470 тыс. пассажиров, увеличившись почти на 40%, аэропорта Ижевска — 660 тыс. пассажиров, что почти на 21% больше, чем в 2021 году.