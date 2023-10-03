"С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок", — говорится в телеграм-канале департамента.

При этом не меняется стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус — Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней.

"Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 руб. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной — 50 руб. Стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняем прежней", — добавили в департаменте.

Кроме того, пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.

Так, проезд по карте "Тройка" вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, а по билету "90 минут" с 75 рублей до 81 рубля. Проезд по карте "Тройка" по метро плюс МЦД стал стоить 71 рубль.

Цена одной поездки на транспорте по билету "Единый" теперь составит 65 рублей, а за 2 поездки нужно будет заплатить 130 рублей.

Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 3 тыс. 150 рублей (вместо 2 тыс. 730 рублей).

Единые проездные билеты, записанные на карту "Тройка", также изменились. Безлимитный билет на 1 сутки стал стоить 315 рублей, вместо 285, на трое суток — 600 вместо 540, на 30 дней — 2 тыс. 730 (вместо 2540), на 90 дней — 6 тыс. 600 (сейчас 6 тыс. 150).