Дополнительные составы на этот период будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск и белорусский Брест, а также из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.

Кроме того, дополнительные назначения запланированы на маршрутах Петрозаводск — Псков, Кисловодск — Ростов-на-Дону, Уфа — Имеретинский Курорт, Тюмень — Оренбург, Воронеж — Казань и других.

Большинство пассажиров будут отправляться на отдых 3 ноября, а возвращаться обратно 6 ноября, рассчитывают в РЖД.