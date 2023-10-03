"За второй месяц реализации проекта количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30%, составив в сентябре уже более 39,5 тыс. заявителей", — говорится в сообщении департамента.

По его данным, в августе было выдано почти 31 тыс. электронных виз, 55% из них приходится на граждан Китая. В числе других стран, жители которых активно пользуются электронным визовым сервисом, — Индия, Турция и Саудовская Аравия.

Как отметили в дипмиссии, сейчас идет активная работа по расширению языковых версий платформы для оформления электронных виз. Так, в ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка.

Сервис оформления электронных виз в Россию запущен 1 августа и в настоящее время доступен для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам и другие страны. ЕЭВ позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.