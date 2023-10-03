Выставка проходила с мая по сентябрь в Сочинском художественном музее им. Д.Д.Жилинского. Посетителям были представлены портреты, пейзажи и батальные сцены.

В своих картинах из коллекции музея Тулы Илья Глазунов отобразил подготовку воинов к битве, такие сюжеты видны на картине "Проводы войск", "Вражий стан" и "Канун. Перед Куликовской битвой", само сражение ("Поединок", "Временный перевес татар"), славную победу ("Бегство татар") и возвращение домой ("Возвращение").

"В 1982 году в Тульский музей изобразительных искусств поступили 24 произведения живописи и графики из цикла "Поле Куликово" Ильи Сергеевича Глазунова, посвященные 600-летию Куликовской битвы, закупленные у автора Министерством культуры РСФСР и переданные музею. Над циклом "Поле Куликово" Глазунов работал в течение нескольких лет, воплощая свой замысел на основе исторических материалов, летописей, жития Сергия и московского князя Дмитрия, изучения древнерусской повести "Задонщина", народных преданий и легенд", — прокомментировала методист отдела западноевропейского и русского искусства Тульского музея изобразительных искусств Мария Серова.

Весь цикл насчитывает 30 произведений, 24 из которых были определены в коллекцию тульского музея, где они бережно хранятся.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.