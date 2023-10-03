В Шарм-эль-Шейх полеты стартовали 2 октября и будут выполняться четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и субботам) на Superjet 100 в двухклассной компоновке.

Рейсы Сочи — Хургада планируются с 5 октября, полеты запланированы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В сообщении отмечается, что в настоящее время авиакомпания также выполняет полеты из Москвы и Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх; из Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы в Хургаду.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом на юге России: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.