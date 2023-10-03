"В текущем году задача минимум, которую мы и "Кавказ.РФ" ставили перед собой, — дополнительно запустить две канатные дороги и новые трассы для катания", — приводятся в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова по итогам осмотра строительства объектов.

По его словам, одна канатная дорога практически готова к пусконаладке. Чтобы выполнить в срок все работы по второй, подрядчик привлекает дополнительные ресурсы.

Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры на "Эльбрус" также прокладываются восемь новых трасс для катания протяженностью 6 км. Также строятся объездные дороги на Поляне Азау. Вместе с тем планируется благоустройство ее центральной части, а также обустройство экологических троп на территории курорта.

Горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.