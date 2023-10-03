Так, "Победа" с 11 октября начнёт выполнять полёты ежедневно, в настоящее время летает 5 раз в неделю. "Аэрофлот" с 29 октября запустит дополнительные авиарейсы из Москвы в Кемерово "с частотой 4 раза в неделю в дополнение к имеющимся ежедневным". Согласно расписанию на сайте кемеровского аэропорта, прилёт и вылет обоих рейсов будет осуществляться утром. С учётом разницы во времени вылет из Москвы выполняется вечером. Полёты из Москвы в Кемерово в настоящее время выполняет только "Победа" и "Аэрофлот".

Кроме того, "Уральские авиалинии" с 3 декабря начнут выполнять рейс из Москвы в Новокузнецк по воскресеньям, написал Панов. Замгубернатора также напомнил, что "Аэрофлот" с 29 октября добавит дополнительные рейсы по маршруту Москва- Новокузнецк- Москва, которые в декабре будут выполняться ежедневно. Как сообщалось, аэропорт Новокузнецка начнёт обслуживание рейса с 29 октября в пятницу, субботу, воскресенье, с 4 декабря ежедневно. Из Москвы рейс будет вылетать в 8:45, из Новокузнецка — в 18:30.

"Такое увеличение связано с ростом спроса на поездки в Кузбасс туристов из центральной России, желающих отдохнуть в Шерегеше", — написал Панов.

Все перечисленные рейсы будут выполняться в рамках зимнего расписания, которое будет действовать до 31 марта 2024 года.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Новокузнецка, в настоящее время в Москву ежедневно выполняется два рейса в утреннее время: "Аэрофлот" вылетает в 7:50 по местному времени с прибытием в "Шереметьево", S7 — в 6:35 с прибытием в "Домодедово". С учётом четырёхчасовой разницы во времени, вылет из Москвы осуществляется накануне вечером.