"Мы видим заметный рост спроса на пакетные туры и наземное размещение в Грузии. Причем летом были востребованы и отдых в отелях Батуми, и экскурсионные туры в Тбилиси. Сейчас спрос сместился на экскурсионные программы. Глубина продаж достигает конца декабря, уже активно бронируются туры на новогодние праздники", — сообщила глава отдела по связям с общественностью компании Ольга Иванова.

Она добавила, что средняя продолжительность бронируемых туров составляет 4-6 дней, а максимальная достигает двух недель.

"Туры на Новый год стартуют с 29 декабря на 4 или 5 ночей. Наиболее востребованное размещение – в отелях Piazza Tbilisi 3*, Etnograph 4*, Golden Tulip 4*, Pulman 4*. Перелет – на регулярных рейсах из Москвы, дефицита авиабилетов на направлении мы пока не видим, но он может возникнуть ближе к новогодним датам", — добавила эксперт.

Иванова отметила, что в Грузии, как и в России, Новый год – один из самых популярных праздников, а грузинского Деда Мороза зовут Товлис Бабуа (в переводе с грузинского – снежный дедушка). Вместо привычной россиянам елки грузины украшают игрушками и гирляндами "чичилаки" — новогоднее дерево из веток орешника. Сразу после наступления полуночи все ждут особого гостя – меквле. Этот человек, переступая порог дома, определяет, какой год ждет хозяев. Многие хитрят и специально приглашают на праздник самого везучего родственника или знакомого. Входя в дом, гости должны подбросить конфеты на пороге, чтобы год был удачным. Новогодний стол обычно состоит из традиционных блюд, но их должно быть много и разных – чтобы весь год в доме было обилие и достаток.

Этим летом поездки в Грузию с перелетом прямыми рейсами впервые стали доступны россиянам после почти четырехлетнего перерыва. 10 мая Владимир Путин отменил действовавший с 21 июня 2019 года указ о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Был отменен также запрет на продажу турпутевок. Сейчас рейсы на направлении выполняют авиакомпании "Азимут", Georgian Aiways, Red Wings.