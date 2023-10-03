"Исследования показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Рассматривается несколько вариантов взлета самолета с поля. Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна", — говорится в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что рассматривается вариант демонтажа кресел для облегчения лайнера.

Как сообщалось, 12 сентября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Как сообщал журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, у самолета произошел отказ зеленой гидросистемы, пилот принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилот принял решение посадить самолет в поле.

Самолет авиакомпания планировала восстановить.

Также Скуратов сообщал журналистам, что решение о том, как транспортировать лайнер, еще не принято.

"Как мы будем его транспортировать оттуда — не знаю. Но в практике мировой были такие случаи, транспортировали. Отцепляются крылья, двигатели, и как-то это все перевозится", — говорил Скуратов на брифинге 12 сентября.