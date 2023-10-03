Мероприятие проводится в рамках спецпроекта Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова "Русские классики. Фестиваль одного дня".

Местом проведения фестиваля станет Рязанский театр драмы. На его площадке состоится мастер-класс по актерскому мастерству режиссера Марии Апексимовой (Шмаевич), посвященный актерскому ремеслу, принципам театральной биомеханики и пластической импровизации.

Также запланирована лекция "Гоголь — загадка третьего тысячелетия", подготовленная организаторами проекта "Русские классики. Фестиваль одного дня" совместно со специалистами музея московского Дома Н.В. Гоголя.

В фойе Рязанского театра драмы будет работать выставка "Гоголь: жизнь в творчестве", которая объединит фотографии, документы, предметы изобразительного искусства, связанные с именем писателя.

"Центральным событием фестиваля станет показ спектакля "Игроки" в постановке режиссера Антона Яковлева и исполнении актеров — выпускников Академии Н.С. Михалкова", — отмечает пресс-служба.

Акция "Русские классики. Фестиваль одного дня" проходит с 2017 года при поддержке министерства культуры РФ в рамках нацпроекта "Культура". Передвижной формат предполагает посещение разных городов в рамках пяти дней. В этом году проект охватит Калугу, Тулу, Рязань, Тамбов и Москву.