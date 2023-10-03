"В ходе реставрации будут частично заменены конструкции здания, произведена вычинка кирпичной кладки, отделка фасадов, реставрация оконных и дверных проемов, внутренних и внешних элементов декора и центрального крыльца", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона Владимира Цоя.

Кроме того, специалисты восстановят утраченные фрагменты декоративных элементов усадьбы, в том числе на исторические места вернутся знаменитые каменные львы. Проектом реставрации также предусмотрена замена инженерных сетей.

Работы начнутся в 2024 году.

"Согласно прошедшей экспертизу смете, сумма составит немногим менее 190 млн рублей плюс затраты на инженерное обеспечение вне границ здания. Пользователем объекта является "Парковое агентство" Ленинградской области", — добавил Цой.

Усадьба в Тайцах (Гатчинский район Ленинградской области) была построена в XVIII веке. Первый владелец имения Александр Григорьевич Демидов основал пышный дворцово-парковый ансамбль. До настоящего времени сохранились усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, мелкие постройки и часть каменной ограды.