"26 октября в планетарии будет вечер "Музыка и космос". В городе работает много организаций, предлагающих разные космические программы для школьников. Клуб юных космонавтов в Аничковом дворце будет отмечать юбилей. Выходцы этого клуба и наши космонавты", — отметил Мухин.

Директор Музея космонавтики и ракетной техники имени Глушко Владислав Борухович отметил, что в честь 50-летия музея была открыта выставка. "Мы представили те подарки, которые Глушко получал от космонавтов, работников космической отрасли. Также будет работать выставка "Планета Ленинград", посвященная Крикалеву. На ней демонстрируются его личные вещи. Выставка расскажет, как из простого мальчишки, который жил в Ленинграде, Крикалев стал человеком мира", — рассказал он.

Заведующая сектором астрономии, географии и космонавтики Санкт-Петербургского планетария Ульяна Разницина добавила, что в планетарии воссоздадут начало космической эры. "При помощи слайдов мы покажем, как проходили лекции в то время. Кроме того, у нас есть лаборатория занимательных опытов, где демонстрируются различные явления физики. В рамках недели здесь будет проходить специальная программа "Дорога в космос. Мечта превращается в реальность"", — отметила она.

Научный руководитель Инженерно-космической школы имени Гречко при Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Устинова, профессор Владимир Евсеев подчеркнул, что вуз начинает готовить будущих специалистов еще со школы.

"Мы учредили школу имени Гречко в университете ровно два года назад. Принимаем в нее старших школьников. Здесь есть лаборатория малых космических аппаратов. В этом году сформировали группы численностью в 60 человек. Все школьники проходят вступительный экзамен", — рассказал Евсеев.

4 октября в экспозиции Музея космонавтики пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!". Прямо в экспозиции участники смогут решить задания по математике, физике, информатике или биологии, побороться за лучший результат в рейтинге и специальные призы.

Также музей проведет квест — викторину, основанную на разных темах в истории покорения космического пространства. Для участия в квесте необходимо пройти по залам музея, найти таблички с QR-кодами, считать маршрут со списком вопросов и внимательно изучать экспонаты — ответы будут спрятаны в описаниях и интересных фактах.

К памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли Музей космонавтики проведет традиционную акцию "Передай космический привет!". Участники акции смогут отправить тематическую эксклюзивную открытку прямо из экспозиции. Изображениями на открытках станут произведения плакатного искусства из музейной коллекции. Для акции хранители коллекции отобрали известные космические плакаты советской эпохи с моделями различных спутников.

6 октября в музее пройдет Космоквиз "Как дела на МКС?" — викторина для семейной аудитории, посвященная Международной космической станции. Участников ждут вопросы, связанные с жизнью и бытом космонавтов, научные и забавные факты об орбитальной станции, а самых подготовленных за правильные ответы ждут космические призы.

В этот же день будет организована кураторская экскурсия по главной выставке года — "Музей космонавтики. Модель для сборки". Это выставка-конструктор, в которой собраны самые интересные предметы, поступившие в музей за последние 6 лет. Она расскажет о формировании разнообразного и специфического музейного собрания, которое, подобно тексту, может быть прочитано каждым посетителем выставки по-своему. Куратор выставки проведет участников экскурсии по главным экспонатам, представит работу отдела фондов, интересные истории комплектования и проведет по маршруту музейного хранителя.