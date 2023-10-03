"Общий объем инвестиций в создание кластера "Уральский марс" мы оцениваем на уровне 1,3 млрд рублей, источники финансирования — всевозможные госпрограммы и внебюджетные источники", — сказала Ковтунова в ходе сессии "Большие задачи малых городов" в рамках форума X международного строительного форума 100+TechnoBuild в Екатеринбурге во вторник.

"Интерфаксу" Ковтунова уточнила, что с некоторыми инвесторами уже подписаны соглашения.

В рамках кластера предполагается создание парка с дополненной реальностью, который будет расположен непосредственно на "Уральском марсе", а также термальный комплекс на берегу реки Кунара и другие объекты.

Завершить создание кластера планируется к 2030 году.

Карьер огнеупорных глин в Богдановиче получил известность как "Уральский марс" за счет необычного ландшафта и цвета глины.