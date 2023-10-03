"По предварительным данным, 3 октября в аэропорту Уфы произошла задержка рейса WZ 1026 сообщением Уфа — Екатеринбург (авиакомпания Red Wings). Вылет отложен с 6:05 минут мск до 15:00 мск", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на рейс зарегистрированы 77 пассажиров.

Причина задержки рейса не уточняется.

На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Уфимская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили в пресс-службе.