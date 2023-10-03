"В январе-сентябре 2023 года количество иностранных туристов, приехавших в Анталью, достигло 13 млн, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году город принял 11 млн туристов. За девять месяцев 2023 года 12,3 млн путешественников были иностранными туристами, а 725 тыс. – гражданами Турции", — пишет издание.

Как отмечает портал, лидером иностранного турпотока стала Россия, откуда приехали 2,89 млн туристов. На втором месте Германия – 2,59 млн, за ней с большим отставанием следует Великобритания с 1,09 млн путешественников. Также в топ-5 попали Польша и Нидерланды.

В сентябре Анталью посетили порядка 510,8 тыс. россиян, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.