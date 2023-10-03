Отмечается, что с января по сентябрь выполнено 17,11 тыс. взлетно-посадочных операций (рост на 11,7%).

Лидировали по авиаперевозкам "Победа", Nordwind и "Аэрофлот". Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург, из международных — Стамбул.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы на фоне существенного роста турпотока в республику по итогам 2023 года может достичь 3 млн человек. Ранее пассажиропоток прогнозировался на уровне 2,8 млн человек.