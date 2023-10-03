"Им стал бывший руководитель одного из отделов Музеев Московского кремля Сергей Брюн", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Брюн известен не только как специалист по истории и культуре христианского Востока, но и как актер, снявшийся в 13 фильмах и сериалах.

Как сообщает министерство культуры РФ, Сергей Брюн окончил школу-студию МХАТ и институт культурологии ГАУГН при РАН. Является автором более 40 научных и научно-популярных работ по истории и культуре христианского Востока. До своего назначения работал в Музеях Московского Кремля, курировал крупные выставочные проекты.

"На новом посту ему предстоит масштабная работа по реализации концепции развития Новгородского музея-заповедника, неотъемлемой частью которой станет строительство Национального историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина, масштабная реставрация объектов культурного наследия на Ярославовом дворище, спасение Церкви Петра и Павла на Синичьей горе, а также ряд научных и выставочных проектов", — говорится в пресс-релизе.

Брюн сменил в должности Наталью Григорьеву, которая руководила ГМЗ в 2010-2023 годах, а в настоящий момент работает исполнительным директором Сергиево-Посадского музея-заповедника.