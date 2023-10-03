Отмечается, что сотрудники таможни провели личный досмотр гражданки КНР после срабатывания рамки металлодетектора. В нижнем белье женщины они обнаружили два золотых слитка с отлитым изображением китайского иероглифа.

"Экспертиза показала, что в составе слитков золото и серебро общим весом 425,59 грамма и стоимостью более 2,2 млн рублей", — говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что вывозила драгоценный металл в Китай для изготовления ювелирных изделий и призналась, что спрятала слитки намеренно.

Возбуждено уголовное дело по ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Материалы дела таможенники передали в следственный отдел Благовещенского ЛО МВД России на транспорте.

Ранее сообщалось о похожем случае изъятия слитков с изображением иероглифов. В сентябре текущего года два иностранных гражданина пытались вывезти золото в виде больших подвесок общим весом более 3 кг. Его ориентировочная стоимость превысила 18 млн рублей.