"К 2030 году планируется существенно сократить интервалы движения пригородных поездов и обновить подвижной состав. Сейчас жителям таких городов, как Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Владимир, приходится ждать пригородного электропоезда от 45 минут до трех часов. Через семь лет между столицей и областными центрами железнодорожное движение станет более интенсивным. Предполагается, что пригородные поезда в часы пик будут ходить каждые 20-30 минут", — говорится в сообщении.

По прогнозам экспертов, время ожидания поезда на вокзалах в региональных центрах ЦТУ сократится в шесть раз. Для этого железнодорожникам предстоит провести большую работу по обновлению инфраструктуры на отдельных участках. На российских заводах будут изготовлены современные поезда, более удобные для пассажиров.

В регионах, которые соединяет ЦТУ, проживают более 31 млн человек. Планируется, что к 2030 году, когда узел будет полностью готов, транспортное сообщение может улучшиться почти для четверти населения страны.

Отмечается, что между регионами, которые охватывает ЦТУ, уже сегодня совершается почти 75% всех пригородных перевозок России. Однако стоит задача сделать их более совершенными и обеспечить пассажирам комфорт и высокий уровень транспортной мобильности.

Для этого была разработана федеральная программа развития ЦТУ. Если ее примет и утвердит правительство России, то она будет реализована совместно с правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги", отмечается в сообщении.

"Развитие ЦТУ станет импульсом для экономического роста как в столичном, так и в других регионах. Новый быстрый и комфортный транспорт повысит мобильность жителей, будет способствовать строительству нового жилья, росту деловой активности, расширению малого и среднего бизнеса. Будут созданы новые рабочие места как в столице, так и по всей стране. В рамках этого проекта по поручению Сергея Собянина в столичном регионе уже запущено четыре линии МЦД", — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы.

В состав транспортного узла входит 11 регионов — это Москва, Московская, Тульская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Калужская и Костромская области.