"Приговором суда капитан осужден к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, "Нептун" перевернулся в результате нарушения правил судовождения и скоростного режима, а также воздействия попутно-бокового ветра и волн.

В результате утонул пассажир 1963 г.р., а речному судну и имуществу пассажиров был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

"После опрокидывания судна капитан не организовал эвакуацию пассажиров и членов экипажа, покинув судно одним из первых", — отмечается в сообщении.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, капитан добровольно компенсировал причиненный имуществу пассажиров ущерб в размере 465 тыс. рублей. Также самарский суд удовлетворил исковые требования пассажиров ещё на 140 тыс. рублей.

"Исковые требования судовладельца в размере 10,3 млн рублей подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства", — уточняет пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, судно на воздушной подушке "Нептун 7" перевернулось в апреле 2022 года во время рейса по маршруту Самара — Рождествено в 300 м от берега. На борту находилось 11 пассажиров. На помощь пострадавшим пришли два проходящих мимо судна. После спасательных работ судьба одного из пассажиров оставалась неизвестной.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).