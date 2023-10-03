"Оренбургское турагентство Виктории Латуга предложило своим клиентам сверхвыгодный вариант отдыха в отеле 4* в Турции за 55 тыс. рублей на двоих. Туристы перевели деньги, заключили договоры, а в день вылета получили сообщение о приостановке деятельности ИП. Офис закрыт, вывеска снята, телефоны не отвечают, а социальные сети заблокированы владельцем. Сейчас пострадавшими занимаются компетентные органы. Ориентировочно пока их порядка 20 человек", — рассказал Гетман.

Он напомнил, что подобные случаи происходят нередко, чаще всего при попытках туристов купить тур по цене значительно ниже рыночной. Как пояснил Гетман, туристам предложили за 55 тыс. рублей тур, который у туроператоров стоит более 100 тыс. рублей.

"Эта схема не нова и уже отработана: предлагается ультранизкая цена за продукт с пояснением, что такую стоимость позволяет получить закрытие полетной программы, распродажа, привилегированное положение турагента у туроператора и т.п. Турагент набирает денежную массу, а затем скрывается", — рассказал представитель РСТ.

Он добавил, что закрывшееся агентство работало не один год, имело договоры с крупными туроператорами, входило в реестр туристических агентств на сайте Минэкономразвития. Как считает эксперт, причин исчезновения индивидуального предпринимателя теоретически могло быть две.

"Первая изначально не криминальная: турагент не планировала никого обманывать, но из-за различных финансовых проблем начала демпинговать, ушла глубоко в минус и, когда перекрывать его было нечем, приняла решение не оказывать услуги и скрыться. Второй вариант – четко спланированная схема: активные продажи туров по сверхнизкой цене на определенные даты, которые не бронировались у туроператоров и не оплачивались. Поскольку почти все поездки продавались с дисконтом в 50%, а таких скидок не бывает ни у туроператоров ни тем более у турагентов, более вероятен второй вариант – злой умысел. На данный момент информации от туроператоров об оплате туров пострадавших лиц мы не получали, компетентные органы ведут в этом направлении работу", — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Гетман, если бы туристов обманул туроператор, то сработала бы система страхования ответственности, и пострадавшие могли бы получить деньги у страховой компании либо из фондов персональной ответственности ассоциации "Турпомощь". В нынешнем же случае туристы смогут попытаться вернуть деньги только через суд.