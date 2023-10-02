Строительство объекта планируется начать в текущем году в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году, говорится в сообщении.

В новом здании амбулатории будет пункт скорой медицинской помощи, а также травматологический пункт, оснащенный рентгенологическим оборудованием.

Отмечается, что необходимость в строительстве медучреждения возникла в связи с тем, что в настоящее время медпомощь жителям и туристам в Домбае оказывается на базе амбулатории, расположенной в приспособленном помещении на первом этаже жилой многоэтажки.

Кроме того, на курорте ежегодно растет число туристов, которые зачастую нуждаются в медпомощи.