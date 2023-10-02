"Управление древностей Израиля сообщило об обнаружении на раскопках в Иерусалиме погребальной пещеры древнегреческой куртизанки, умершей в молодом возрасте примерно 2,3 тыс. лет назад", — говорится в сообщении.

По оценкам исследователей, она не состояла в браке, так как замужним женщинам Греции было положено оставаться дома, вести домашнее хозяйство и заниматься воспитанием детей. Вероятно, она входила в свиту высокопоставленного военного эллинистической армии либо члена правительства, который прибыл в Израиль в конце IV или в начале III века до н.э.

Рядом с ее обугленными костями найдено погребальное подношение – редкое бронзовое зеркало, которое хорошо сохранилось.

"Это второе зеркало такого типа, обнаруженное в Израиле, а всего в мире найдено 63 подобных артефакта эллинистического периода", — цитирует пресс-служба руководителя раскопок Лиат Оз.

По мнению исследователей, такие бронзовые зеркала считались предметом роскоши и могли попасть в распоряжение гречанок как часть приданого или как подарок мужчины. В том числе они символизировали связь или любовные отношения между партнерами.

Доктор Гай Стайбел с кафедры археологии древнего Ближнего Востока Тель-Авивского университета добавил, что обугленные кости – это самое раннее свидетельство кремации в Израиле в эллинистическом периоде.