Как сообщают организаторы, в текущем году темой фестиваля стало притяжение Севера.

"Подобно магниту заполярный край сегодня привлекает, удерживает уникальной природой, невероятно смелыми и открытыми людьми", — отмечают организаторы "Северного Характера".

В конкурсную программу вошли полнометражные и короткометражные игровые, документальные фильмы, сериалы, телевизионные программы. Часть из них была снята в Мурманской области. В их числе фильмы "Снегирь", "Свет", "Туман", сериалы "Заполярный вальс" и "Баренцево море".

"Среди участников немало работ зарубежных кинематографистов из Белоруссии, Армении, Ирана, Франции, Норвегии и других", — сообщают организаторы.

Основные конкурсные показы пройдут на площадке кинотеатра "Мираж Синема", также будет работать традиционный уличный кинотеатр на центральной площади Мурманска.

В программе фестиваля мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссеров, творческие встречи, медиафорум, презентации. Кроме того, запланирован питчинг для документальных проектов, призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Возглавит жюри киноактер, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ Мурад Алиев. Также в составе жюри будут кинематографисты из Белоруссии, Армении, Норвегии и Швеции.

Организаторами кинофестиваля выступают АНО "Продюсерский Центр "Северный Характер" и ООО "АртМедиаСервис" при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.