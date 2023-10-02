В настоящее время действуют тарифы, утвержденные приказом ФАС России в ноябре 2021 года.

Ожидается, что сбор за взлет-посадку увеличится на 28% — с 585 руб. до 749 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности планируется повысить на 40,4% — с 401 до 563 руб. Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях вырастет в 1,7 раза — с 94 до 161 руб., на международных — в 1,8 раза, с 200 до 350 руб. Сбор на стоянку планируется сохранить на прежнем уровне 5%.

Также планируется увеличить сборы для иностранных авиакомпаний: сбор за влет-посадку составит $19,2 (1 тыс. 870 руб. по текущему курсу ЦБ РФ — ИФ) против 1 тыс. 407 руб. по действующему тарифу, за обеспечение авиабезопасности — $10,8 (1 тыс. 52 руб. по текущему курсу ЦБ РФ — ИФ) против 792 руб., за предоставление аэровокзала — $7 (682 руб. по текущему курсу ЦБ РФ — ИФ) против 367 руб. Сбор за стоянку планируется увеличить с 10% до 15%.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".

Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" в январе-августе текущего года составил 957,9 тыс. человек, что на 11% выше показателя 2022 года.