"На фестивале бейсджампинга спортсмены выполнят прыжки с парашютом с фиксированных объектов", — говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях в течение трех дней гости Скайпарка смогут увидеть прыжковые сессии.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

"Парашютисты совершат порядка 500 экстремальных прыжков. Финалом фестиваля станет массовый бейс-прыжок с моста "Скайбридж": 20 человек одновременно прыгнут с высоты 207 метров и откроют свои цветные парашюты", — подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, с 6 по 8 октября в Адлерском районе города и на территории ФТ "Сириус" пройдет фестиваль по триатлону "IRONSTAR SOCHI 2023", а на стадионе футбольно-спортивного клуба "Источник" — Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Также в эти дни пройдут: первенство города Сочи по армреслингу, Кубок главы города Сочи по быстрым шахматам, городской фестиваль плавания "Кубок Чемпионов Сочи 2023" и чемпионат России по парусному спорту.