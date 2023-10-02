"АО "Федеральная пассажирская компания" по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог продлевает период курсирования сезонного поезда N147/148 сообщением Москва — Калининград до 10 ноября в связи высокой востребованностью данного направления", — говорится в пресс-релизе.

Поезд № 147/148 будет ходить между столицей и Калининградом два раза в неделю. В летний период поездки в Калининградскую область и обратно совершили более 370 тыс. пассажиров, что практически на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время для российских транзитных поездов продолжают действовать ограничения со стороны Литовской Республики. В них может находиться не более 300 пассажиров в одном составе. Поезда следуют по территории Литвы без права посадки или высадки пассажиров.

До 1 августа Литва разрешала проезд в пассажирских поездах 250 человек. Транзит разрешен только гражданам России на основании заграничного паспорта и упрощенного проездного документа (УПД-ЖД), который выдается в поездах дипломатами Литвы.