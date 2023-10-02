К праздникам приурочены каникулы, которые в Китае обычно называют "Золотой неделей". В этом году они совпали с Азиатскими играми в Ханчжоу, которые вызвали дополнительный всплеск активности туристов. Кроме того, нынешние каникулы – один из первых периодов массовых отпусков после отмены ограничений на выезд из Китая в феврале 2023 года.

По данным СNN, более 21 млн пассажиров будут путешествовать в осенние каникулы воздушным транспортом, а число проданных билетов на поезда превысило 190 млн. Это более чем вдвое больше, чем в 2022 году и на 40% больше, чем в допандемийном 2019. При этом общее число выполняемых из Китая международных рейсов по-прежнему на 50% ниже, чем в 2019 году, а стоимость билетов значительно выше из-за снижения количества доступных мест в самолетах.

"Одним из основных направлений выездного туризма китайцев станет Таиланд. Власти страны с 25 сентября по 29 февраля 2024 года ввели для туристов из Китая и Казахстана безвизовый режим, что вызвало резкий всплеск бронирования туров на этих рынках. В понедельник китайских туристов в аэропорту Бангкока Суварнабхуми встретил премьер-министр Таиланда Сретта Тависин", — пишет издание.

Он заявил журналистам, что власти страны надеются улучшить состояние экономики Таиланда за счет восстановления турпотока из Китая. До пандемии в 2019 году Китай был главным поставщиком туристов в Таиланд – их число составило 11 млн или более четверти международных прибытий. В первой половине 2023 года из Китая прибыло 2,2 млн человек.

"Страны Юго-Восточной Азии возлагали большие надежды на восстановление турпотока из Китая после снятия ограничений на выезд в феврале 2023 года. Однако из-за проблем в экономике страны и ослабления юаня они были вынуждены пересмотреть прогнозы и умерить ожидания. Китайский выездной туризм после пандемии переживает трансформацию – потребители из-за снижения доходов ищут более выгодное соотношение цены и качества поездок и стремятся получить новые впечатления по разумным ценам", — отмечает CNN.

В 2019 году туристы из материкового Китая совершили 155 млн путешествий за рубеж, потратив на них $255 млрд. Пока выездной туризм из страны восстановился на 40% от доковидного уровня.