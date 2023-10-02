"Такое решение принято в связи с фактором беспокойства животных, а также для обеспечения безопасности нахождения туристов на территории Тебердинского национального парка", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в местности, по которой проходит маршрут, отмечено скопление животных. Чтобы не беспокоить обитателей нацпарка в естественной природной среде, было решено ограничить доступ туристов к этой зоне.

Маршрут останется закрытым, в том числе в период зимнего турсезона 2023-2024 годов.

Вместе с тем в нацпарке открыли для посещения маршрут на Мусса-Ачитарские озера.

"К настоящему времени ликвидированы последствия пожара, произошедшего на территории нацпарка в конце августа. Теперь желающие смогут безопасно пройти по маршруту", — добавил сотрудник парка.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.