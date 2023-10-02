"Сейчас на "Мамисоне" идет огромная стройка, льются фундаменты под опоры, идет строительство трех стоянок, гаража для ратраков, сети инженерные, мы туда подвели практически все. В этом вопросе очень хорошо "Газпром" помог. Там по трассировке должно было быть 4,5 км, но мы с "Газпромом" договорились 15 км сделать, это магистральный газопровод, чтобы еще села, которые на подъезде к Мамисону, газифицировать. Там сейчас идет трассировка, строительство верхней станции, и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024-2025 годов уже первый этап будет готов", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил Меняйло, на первом этапе на курорте также появится гостиница 4*, хостел на 600 мест и общежитие для рабочих и персонала на 600 мест.

Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 м и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Проект создается на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".

Кроме того, реализуется проект всесезонного тематического парка "Алания Парк". Там появилась канатная дорога, трасса на 1700 метров, колесо обозрения, освещение, система снегоподдержки.

"На сегодняшний момент у нас уже более 30 млрд внебюджетных инвестиций. В прошлом году 24 млрд было", — добавил Меняйло.

Он также напомнил, что правительство выделило более 600 млн рублей грантовой поддержки на строительство глэмпингов в Северной Осетии-Алании на 2023-2024 год.