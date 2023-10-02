"Программа вобрала исконные цирковые традиции и классические жанры. Премьере шоу была посвящена пресс-конференция, на которой его участники рассказали об истории создания программы, уникальных номерах и принципиально новом подходе к режиссуре цирковых спектаклей", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул на пресс-конференции Ганеев, истоки цирка лежат не в дорогих декорациях и кинематографичных сюжетах, а в уличных представлениях и гаме шумной толпы на площади. Поэтому в постановке так много традиционного: ярких костюмов, клоунады и большое количество животных – от австралийских попугаев и гусей до сенбернаров, слона, тигров и львов.

Участники программы, дрессировщики Карлос Брешиани и Владислав Гончаров, рассказали о тонкостях дрессуры разных видов животных, канатоходцы братья Махмуд и Нурсултан Суанбековы – об особенностях работы под куполом цирка без страховки: "мы принципиально работаем без страховки, однако цена ошибки высока, и поэтому необходимо очень хорошо чувствовать друг друга".

"В постановке и подготовке шоу задействовано порядка 150 человек, включая 67 артистов, среди которых участники и призеры II Международного фестиваля циркового искусства "Без границ", прошедшего в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. После серии спектаклей в Петербурге программа "Балаган" отправится на гастроли по регионам России", — отмечают в пресс-службе Росгосцирка.