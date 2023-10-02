"Квалификационный экзамен проходил офлайн в два этапа, письменная (тестовая) часть и практическое задание в устной форме, также гидам предстояло ответить на дополнительные вопросы членов комиссии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экскурсоводы справились с заданиями и продемонстрировали уровень знаний истории, архитектуры и культуры Ингушетии.

В состав комиссии вошли представители Комтуризма, заповедника "Эрзи ", деятели культуры Ингушетии, профессор, доктор экономических наук, заведующая кафедрой туризма и индустрии гостеприимства высшей школы креативных индустрии Татьяна Кулаговская.

Как отметили в пресс-службе, аттестацию гидов в республике будут проводить ежеквартально.

По данным пресс-службы, свыше 100 тыс. туристов посетили горную Ингушетию в этом году. Покорять вершины кремневых гор приезжают скалолазы и бейсджамперы из разных регионов России, а также другие любители экстремального туризма.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник находится в горном районе республики. Здесь расположены 89 исторических селений, где можно насчитать несколько тысяч древних памятников архитектуры разной степени сохранности: жилые и оборонительные башни, храмы, склепы, святилища.