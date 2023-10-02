Музей открылся для посетителей в дни празднования 500-летия Тульского кремля в конце сентября 2020 года. Расположенный в историческом здании — бывшем доме купцов Белолипецких, он стал центром Музейного квартала.

"В минувшие выходные для туляков и гостей города была подготовлена специальная программа. Это занятия по освоению "языка цветов" и плетению цветов из бисера, мастер-классы от народного мастера Российской Федерации Галины Чекиной, лекция керамиста, народного мастера Российской Федерации Елены Палевской", — говорится в сообщении.

Также у посетителей была возможность познакомиться с недавно открывшейся в филиале выставкой "ARS BOTANICA. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века", а также новой планшетной выставкой, рассказывающей о тульской художественной стали.

Филиал Исторического музея в Туле работает как выставочное пространство. За три года тулякам и гостям города было представлено 11 выставок: "Реликвии и шедевры Исторического музея", "Пасхальные яйца из собрания Исторического музея", "Английский завтрак в России. Русская и английская керамика XVIII — начала XX века", "Романовы", "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI в. из собрания Исторического музея", "Фаберже и придворные ювелиры", "Античные вазы", "Купеческий портрет XVIII — начала XX века", "Драгоценные ордена из Собрания Исторического музея", "Николай II. Семья и престол", "ARS BOTANICA. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века". Все предметы, представленные на выставках — подлинные.

Филиал ГИМ в Туле работает и как научно-просветительский центр, в котором читают лекции ведущие историки страны, проходят встречи с известными деятелями искусств.

По информации пресс-службы, одно из важных направлений исследовательской деятельности — краеведческое. С момента открытия филиала еженедельно на музейных страницах в социальных сетях выходят публикации о предметах из собрания ГИМ, связанных с историей Тулы и области, проводятся краеведческие чтения. Видеопроект "Пятницкая — Металлистов. Дома и их обитатели" стал победителем в номинации "Музей и инновации" премии правительства Тульской области музейным работникам.

В музее действует волонтёрская программа, работает детский центр. С сентября 2021 года все выставки и программы музея школьники и студенты могут посетить по Пушкинской карте.

В филиале Исторического музея в Туле успешно реализуется проект "ГИМ. Доступно". Филиал стал первым и пока единственным в регионе музеем, где на постоянной основе проводятся программы для глухих и слабослышащих посетителей с переводом на жестовый язык. Для посетителей с инвалидностью по зрению работает тактильная выставка с макетами значимых памятников из собрания Исторического музея, проводятся экскурсии с тифлокомментированием.

Одновременно с открытием филиала на набережной появилось новое пространство — Музейная площадь. Это современная благоустроенная территория музея со стороны Казанской набережной. Музей активно использует площадь для проведения праздничных мероприятий. Место полюбилось тулякам: здесь регулярно проходят концерты уличных музыкантов, свадебные фотосессии, флешмобы и перфомансы. В Музейном дворе, соединяющем Музейную площадь с музеем, филиал регулярно проводит планшетные выставки.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов.