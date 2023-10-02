"Каждый памятник неповторим, поэтому тульская бытовая художественная сталь — большая редкость. На 11 планшетах представлены отдельные бытовые художественные изделия, выполненные с применением приемов, характерных для оружейного производства", — говорится в сообщении.

Планшетная выставка знакомит с историей тульских "бриллиантов", которыми украшали шкатулки и табакерки, подсвечники и курильницы, пряжки и фермуары, принадлежности для рукоделия. И с самими предметами, про каждый из которых рассказана история.

Тульские оружейники XVIII — первой половины XIX века в совершенстве владели искусством художественной стали. Отечественные стальные "бриллианты" украшали оружие и партикулярные (предназначенные для частного пользования) предметы. Последние, к примеру, собирали Екатерина II и Петр III.

Одна из самых интересных коллекций партикулярных изделий тульской стали хранится в Государственном историческом музее. Сегодня она насчитывает 500 единиц хранения и дает представление обо всем разнообразии изделий тульских мастеров середины XVIII — первой половины XIX века.

Открытие выставки приурочили к трехлетию филиала Государственного исторического музея в Туле.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.