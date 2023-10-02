"Мы должны делать так, как лучше нам, и не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Но, безусловно, подобные совершенно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", — заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать решения ряда европейских стран, которые запрещают въезд автомобилей с российскими номерами и в ряде случаев конфискацию автомобилей россиян.

Ранее СМИ сообщили, что ряд европейских стран, в частности Чехия, Германия, принял решение о запрете въезда на их территорию автомобилей с российскими номерами. В ряде других европейских стран уже были прецеденты конфискации автомобилей россиян.