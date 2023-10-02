"Долгожданный показ в Москве коллекции произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства XVII — XIX вв. из Петергофской императорской резиденции, несомненно, будет интересен любителям истории и ценителям классического европейского искусства. Выставка рассказывает о семье императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, истории их любви и домашних традициях", — сказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, слова которого привели в пресс-службе музея.

Выставка объединит более 400 памятников из собраний Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Исторического музея, так или иначе связанных с именем Александры Федоровны, как отметили в музее, даст возможность "прикоснуться" к тайне личности женщины, находившейся рядом с самодержцем, который в течение 30 лет определял судьбу огромной державы".

В экспозиции представлены вещи, окружавшие императрицу в их с Николаем I любимой летней резиденции — Петергофе. По воле Николая I в 1820-1840-х годах там был создан дворцово-парковый ансамбль, посвященный супруге, — Александрия с небольшим уютным дворцом "Коттедж". Это место стало для них семейной дачей, где все устроено согласно их личному вкусу.

Выставка будет открыта для посетителей с 18 октября по 12 февраля.