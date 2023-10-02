"На территории Болгарии запрет на въезд российских автомобилей начнет действовать до конца дня. Хочу добавить, что для грузовых автомобилей он действует уже несколько месяцев", — цитирует портал главу болгарской пограничной полиции Антона Златанова.

Как отмечает издание, МВД Болгарии тянуло с введением запрета, объясняя это подготовкой правил. Однако меры были приняты только после обращения главы Движения за права и свободы Деляна Пеевски, который заявил, что выполнение всех решений ЕС по вопросам безопасности границ имеет ключевое значение для вступления страны в Шенгенскую зону.

"С конца сентября мы очень интенсивно работали с коллегами из таможни, поскольку автомобили рассматриваются как ввозимый товар", — сказал Златанов.

По его словам, точную цифру по количеству автомобилей с российской регистрацией, которые въезжают в Болгарию, назвать сложно. Он уточнил, что "их немного".

Ранее ряд европейских стран по рекомендации Еврокомиссии запретил въезд автомобилям с российской регистрацией. Среди них – Латвия, Польша, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия, Германия, Литва (за исключением автомобилей, следующих в Калининград). Также случаи отказа во въезде были зафиксированы в Греции, в Чехии был конфискован автомобиль с российскими номерами.