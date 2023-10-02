"Центральным событием межрегионального фестиваля национальной книги "Читающий мир" станет книжная выставка-ярмарка. (...) Гостей ждет более 5000 наименований полиграфической продукции, а также сувенирная продукция, открытки, игры, аудиокниги и многое другое", — говорится в сообщении.

Также в рамках фестиваля пройдут литературные праздники, конкурсы, презентации новых книг и журналов, встречи с писателями, выступления творческих коллективов.

Для детей на книжном празднике составлена особая программа.

Так, интерактивный музей сказок "Забава" покажет им сказку-спектакль "Про Добрыню да про Забаву" и проведет мастер-класс по росписи деревянных изделий для детей. А библиотека имени Горького совместно с творческой студией "Шмель" проведет мастер-класс "Усатые полосатые", на котором ребята научатся делать из шерсти игрушечных котиков.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится ежегодный конкурс "Книга года".