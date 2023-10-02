Итоговая сумма сделки составляет около $10,2 млрд, заявили в профсоюзе Air Line Pilots Association, представляющем интересы работников.

Соглашение также предусматривает пересмотр положений трудового контракта, связанных с рабочим графиком, больничными, отпусками и пенсионными выплатами.

Ранее о существенном повышении размера вознаграждения пилотов объявили две другие крупнейшие авиакомпании США — Delta Air Lines и American Airlines Group.

Успех профсоюзов в переговорах с работодателями объясняется значительной нехваткой пилотов, многие из которых покинули отрасль во время пандемии.

Дефицит специалистов соответствующей квалификации в США, по оценкам аналитиков Jefferies, достигает почти 10 тыс. и, как ожидается, будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.