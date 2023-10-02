Согласно программе, планируется увеличить число мест в гостиничных комплексах региона с 24 тыс. в 2024 году до 30 тыс. в 2030 году. Таким образом, показатель вырастет на 25%.

"Согласно статистическим данным 2022 года в регионе действуют 319 коллективных средств размещения, туристская отрасль Кузбасса обладает номерным фондом в размере 23,998 тыс. мест", — говорится в программе.

В свою очередь число туристов, которые остановятся в "коллективных средствах размещения", вырастет с 691,5 тыс. человек в 2023 году до 850,5 тыс. человек в 2030 году. Таким образом, увеличение составит 23%.

Условием реализации этих планов является "стабилизация экономической и геополитической обстановки".

Численность работников туристической отрасли в регионе, как ожидается, вырастет с 13,3 тыс. человек в 2024 году до 16,4 тыс. человек в 2030 году.

В программе отмечается также, что в общем объеме турпотока около 70% приходится на горнолыжный туризм. Как сообщалось, на территории региона находится горнолыжный курорт Шерегеш, который в сезоне 2022-23 годов посетило более 2,3 млн человек.

Всего по данным программы на территории региона функционирует 24 горнолыжных комплекса и объекта горнолыжного туризма.