Длина авоськи 3,05 м, ширина 2,03 м, длина с ручками 3,9 м. Барсукова сплела этот уникальный предмет в технике макраме, для работы ей потребовалось 5,5 тыс. метров полиамидного шнура.

"Авоська всегда ассоциировалась с русской культурой и традициями. Эта удивительная сумка, известная своей прочностью и удобством, широко использовалась в быту и в настоящее время находит свое место в повседневной жизни. Авоська — символ русских традиций и национального мастерства, олицетворение прочности и удобства", — отмечается в сообщении.