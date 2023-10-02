"В день празднования в свой первый рейс отправятся 30 новых троллейбусов, которые были закуплены для Мурманска. Увидеть часть из них можно будет на проспекте Ленина", — сказал глава региона.

Ранее сообщилось, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" поставит Мурманской области 30 новых троллейбусов, льготное финансирование в объеме 353,25 млн рублей привлечено в ВЭБ.РФ.

Губернатор Чибис отмечал, что за два года было закуплено 180 автобусов и троллейбусов, что обновило 77% всего парка Мурманской области на регулируемых маршрутах.

Программу "Транспорт Севера" правительство Мурманской области запустило в 2021 году. В первый год программы мурманский "Элекротранспорт" получил 11 троллейбусов и 23 автобуса, в 2022 году — 15 троллейбусов и 45 автобусов.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин сообщал, что до 2022 года средний возраст общественного транспорта в Мурманске превышал 9 лет. С обновлением парка троллейбусы и автобусы "помолодели". При этом, согласно индексу ВЭБ.РФ, в 2022 году средний возраст троллейбусов в России составлял 12 лет.