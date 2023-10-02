Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил выделение земельного участка под проект.

"Сейчас на этом участке расположен книжный магазин, по которому принято решение суда о его демонтаже. Мы договорились с инвестором об освобождении им этого участка до ноября 2024 года и обязательно проработаем компенсационные условия за освобождение участка. Учитывая интерес жителей к книжному, предложили его владельцу включиться в этот проект и разместить магазин на первом этаже гостиницы", — цитирует пресс-служба и.о. министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова.

Застройщиком выступит учрежденное в августе текущего года ООО "Телеграф" (Москва). Это общество на 100% принадлежит его гендиректору Алексею Васину. Он является владельцем ряда юрлиц, в их числе ООО "Специализированный застройщик "Раушен гольф энд резиденс" (Калининград), ООО "Редевелопмент" (Нижний Новгород).

Васин также является бенефициаром АО "Специализированный застройщик "Раушен Хотел Ресорт", которое заявляло о намерении реализовать ряд строительных проектов на курорте Светлогорск в Калининградской области. В частности, "Раушен Хотел Ресорт" занимается застройкой территории, прилегающей к набережной Светлогорска. Компания возводит несколько комплексов гостиниц и апартаментов.

Как сообщалось, подконтрольное Васину ООО "Печерские пески" планирует построить туристическо-спортивный комплекс за 3,5 млрд рублей в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде.