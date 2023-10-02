"Трагедия произошла на горном массиве Псеашхо. Туристическая группа изменила маршрут. Одна из девушек не удержалась на тропе и под весом рюкзака покатилась вниз по скальному участку", — говорится в сообщении.

Группа туристов, состоящая из двух мужчин и девушки, оформила пропуска на маршрут №8а до лагеря Холодный. Однако туристы изменили маршрут и отправились по горному склону Псеашхо, который находится на закрытой для путешественников территории.

"Как сообщили участники этих событий, по каменистому склону туристка пролетела около 100 метров. В результате падения она получила ссадины и ушибы, двигаться дальше девушка не могла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес", — отмечается в сообщении.

С каждым часом туристке становилось все хуже. Когда глубокой ночью до группы туристов добрались спасатели, было уже слишком поздно, девушка скончалась.

"Это не первый трагический случай на горном массиве Псеашхо за последние годы. Сам по себе рельеф очень сложен для подъема — с резким набором высоты. Вершины представляют собой лишенные растительности скальные участки с резкими обрывами. Высота горных вершин более 3 тыс. метров н.у.м., и здесь многие могут на себе чувствовать признаки горной болезни", — добавили в пресс-службе.